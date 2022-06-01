اخبار الخليج – «الأشغال» البدء بأعمال إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس سيد بدر علوي بأن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شارع ولي العهد شمالا إلى تقاطع 2 (دوار 18) جنوبا.

وأضاف المهندس علوي أن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية الأصول والمحافظة على الطرق ضمن المستوى الفني والذي يستلزم القيام بأعمال الصيانة لتعزيز مستوى الأداء الإنشائي للطريق المبنى على مؤشرات أداء هندسية معتمدة عالمياً، تفادياً لتدني مستوى حالة الطريق، مما يستدعي إلى إعادة إنشاء الطريق من جديد بتكلفة عالية جداً ومدة تنفيذ تتجاوز أضعاف الأعمال الحالية.

وأشار مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق إلى أن المشروع يشتمل على صيانة شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ويتضمن المشروع أعمال معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.

وأكد أن هذه المشاريع شاهدة على عزم وزارة الأشغال على بذل كل جهودها وإمكانياتها لتحظى طرق وشوارع مناطق المملكة بالعناية والاهتمام الكافيين ولرفع معدلات السلامة والأداء الوظيفي على شبكة الطرق حفاظا على سلامة وراحة مستخدميها.

ونوه المهندس علوي أن تنفيذ أعمال إعادة التأهيل للشارع تستدعي بعض التحويلات المرورية وإغلاق بعض المسارات على مراحل حسب برنامج العمل، حيث ستتم الإغلاقات الرئيسية (مسارين) خلال الإجازة الأسبوعية لتفادي أية ازدحامات مرورية، أما باقي الأيام سيكون الإغلاق لمسار واحد فقط، لذا تهيب الوزارة بمستخدمي الطريق التعاون والتقيد بالإشارات المرورية التحذيرية والإرشادية الموجودة في موقع العمل كما تعتذر الإدارة عن أي إزعاج تتسبب بها تلك الأعمال.

الجدير بالذكر أنه ترسية المشروع من قبل مجلس المزايدات والمناقصات على شركة ناس للأسفلت وبتكلفة كلية بلغت 1,045,000 دينار (مليون وخمسة وأربعون ألفًا) دينار.

وكانت الوزارة أعلنت -في وقت سابق -بأنها انتهت من أعمال المرحلة الأولى لمشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان من تقاطع 2 شمالاً إلى شارع الزلاق جنوباً، وذلك ضمن برنامج الوزارة لصيانة الطرق.

واشتمل المشروع على صيانة الشارع بطول 3 كيلومتراً بواقع 3 مسارات في كل اتجاه في الجزء المحصور بين تقاطع دوار 18 وجسر الزلاق، وتضمن أعمال معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.

علما بأن أن الوزارة تبذل كل جهودها وإمكانياتها لتحظى طرق وشوارع مناطق المملكة بالعناية والاهتمام الكافيين ولرفع معدلات السلامة والأداء الوظيفي على شبكة الطرق حفاظا على سلامة وراحة مستخدميها.

وكان قد تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة يوكو للهندسة بتكلفة إجمالية قدرها 325,000 دينار (ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار).