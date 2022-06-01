المياه الوطنية: عقد جديد لشبكات المياه في أحد رفيدة سيخدم أكثر من 11 ألف مستفيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
أعلنت شركة المياه الوطنية عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ وتمديد شبكات مياه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، سيخدم أكثر من 11 ألف مستفيد في إطار عملها لزيادة نسبة تغطية شبكات المياه والمستفيدين منها في المحافظة.
وأوضحت الشركة أن العقد يشمل تنفيذ مشروع شبكات بطول 95 ألف متر طولي، بقيمة بلغت نحو 33 مليون ريال، مشيرة إلى أن المشروع سيتكمل خلال 24 شهراً.
وبينت أن عدد المستفيدين من عقد المشروع سيتجاوز 11 ألف مستفيد، بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من ألف وتسعمائة توصيلة منزلية، كما سيخدم العقارات الواقعة في أحياء المحافظة، مثل حي آل بناحي، وسوق الواديين الشعبي، وحي آل ناجح، وحي آل دمام، وحي وآل السر، بالإضافة إلى حي بني وهب.
وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.
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