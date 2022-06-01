شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 435 كجم من الحشيش المخدر بجازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولات تهريب 435 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(45.6) طن من نبات القات المخدر و(22,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، في عدد من مناطق المملكة "جازان وعسير ونجران وتبوك".

وتم القبض على المشاركين في محاولة التهريب وعددهم 43 متهمًا، منهم 25 مواطنًا، و18 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و10 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الصومالية و1 من الجنسية السودانية.