شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 25 طنًا من التمور هدية من المملكة لأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أذربيجان المتضمنة 25 طنًا من التمور، حيث قام بتسليمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان الدكتور حمد بن عبد الله بن خضير، بحضور مندوب وزارة المالية وفريق المركز، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة باكو.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.