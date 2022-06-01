شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مقرات البث المباشر والترجمة في مسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات التابعة لوكالة اللغات والترجمة، في تجهيز مقرها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة في مشعر عرفة، وربطها في مقرها بالمسجد الحرام بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين.

وذكر سعادة مدير إدارة البث الرقمي المهندس حاتم بن محمد الصاعدي ، أن وكالة اللغات والترجمة، والإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تستعد الاستعداد الكامل والتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة، والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأردف سعادة مدير وحدة الأرشفة الصوتية الأستاذ أحمد بن خبتي الزهراني، أنه تتم هذه التجهيزات السابقة لمقر ترجمة خطبة يوم عرفة، بعدد من الأجهزة والشاشات لرصد أعداد المستفيدين، وبثها بنفس اللغة خلال البث المباشر، كما يتم تسجيل الخطبة وأرشفتها بجميع اللغات في سيرفرات خاصة، والسيرفرات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد سعادة المهندس حاتم الصاعدي، أن هذه الجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وسعادة وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع بجميع اللغات.