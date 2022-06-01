تطبيقات الأمن السيبراني تدعم جهود التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد خبراء بحرينيون في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني أهمية مواكبة أفضل تطبيقات حماية الشبكات ونظم المعلومات في المؤسسات البحرينية على اختلاف أنواعها، وأضاف الخبراء أنه في ظل جهود التحول الرقمي في البحرين والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ونقل المزيد من البيانات إلى الحوسبة السحابية، وزيادة الاعتماد على الخدمات الحكومية عبر التطبيقات الإلكترونية، والتوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية عبر الانترنت، والتعليم والتطبيب والعمل عن بعد، وغيرها.

وخلال منتدى نظمته شركة «إن جي إن» العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة في مقرها ببرج التجارة العالمي في المنامة وضمن مجلسها المخصص لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني تحت عنوان «زيرو ترست سيكروتي»، أكد الخبراء أهمية التحقق الدائم من كل أجزاء الشبكة ونظم المعلومات والتطبيقات والتأكد من أنها غير مخترقة من قبل العابثين وقراصنة الانترنت.

ونوه الخبراء خلال حديثهم في المنتدى إلى أهمية تعزيز الوعي لدى صناع القرار وقادة الصناعة والعاملين فيها في مملكة البحرين بأحدث المستجدات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني، ومواكبة تقدم وتكامل منظومة العمل الوطني ذات الصلة بالأمن السيبراني، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتحول الأمن السيبراني إلى ساحة مواجهة تحمل أخطارا كبيرة على قطاعات عديدة مثل الطاقة والصحة والتعليم وغيرها.

وشارك في المنتدى كل من السيدة نجمة الوادي، رئيس قسم التكنولوجيا ومسؤول (CTO) في تمكين، والسيد حمد سعيد عبدالرحمن، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مستشفى الملك حمد الجامعي، والسيد خالد وحيد، رئيس أمن المعلومات في بنك البركة الإسلامي، ، والسيد حسين الطيب، رئيس قسم الأمن السيبراني والحوكمة في تطوير للبترول، وأدار المنتدى السيد حسن محي، إدارة المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات في بيت التمويل الكويتي – البحرين.

الرئيس التنفيذي لـ «إن جي إن» السيد يعقوب العوضي قال إن الشركة تواصل من خلال هذا المنتدى قيادة جهود التعريف بأهمية وحساسية الأمن السيبراني في البحرين، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسات والأفراد على حد سواء، وبما من شأنه توفير الحماية القصوى لنظم المعلومات وسير العمل في مختلف القطاعات.

ولفت العوضي في حديث له على هامش المنتدى إلى أن شركة «إن جي إن» تستثمر خبراتها المتراكمة في مجال الأمن السيبراني وشراكاتها الدولية مع عدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المجال في طرح موضوعات الساعة ذات الصلة بهذا المجال من خلال متحدثين وخبراء وممارسين لهم باع طويل ويمكن الاستناد على ما يقدمونه من معلومات وإرشادات.