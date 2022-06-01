اخبار الخليج – مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية: حريصون على الاستمرار في التميّز بتقديم الخدمات تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية “تقييم 3” من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية المنجزة والمقدمة للمواطنين والمقيمين، ويعزز جودتها بما يضمن استمرارية تطوير آلياتها ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وأعرب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عن فخره واعتزازه بتفضّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكريم بلدية المنطقة الجنوبية ممثلاً بمركز خدمات المراجعين ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية “تقييم 3″، والذي يعزّز من الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج مثمرة وتطويرها بما يُحسّن من جودة وكفاءة الخدمات البلدية.

ونوّه بأن هذا الفوز يأتي نتيجة للمتابعة المستمرة من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات، ونظير الجهود المتميزة التي يبذلها جميع الموظفين العاملين في مركز خدمات المراجعين لبلدية المنطقة الجنوبية، وحرصهم على الالتزام بملاحظات ومعايير لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين بكل فاعلية.

وأثنى مدير عام البلدية الجنوبية على دور فريق العمل في مركز خدمات المراجعين والتزامهم وحرصهم على التواصل المباشر والفاعل مع المواطنين والمقيمين، وإنجازهم المعاملات بأفضل كفاءة وجودة وتقديمهم الخدمات في أسرع فترة زمنية ممكنة، مما كان له بالغ الأثر في حصول المركز على هذا التصنيف المتميّز ضمن البرنامج.