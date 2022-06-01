اخبار الخليج – شركة أمانة توفر حلولًا متكاملة لإدارة مرافق مجمع وادي السيل بموجب عقد بين الجانبين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة أمانة لإدارة العقارات (أمانة)، الشركة التابعة لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، عن توقيع اتفاقية مع المؤسسة الاستهلاكيّة والاقتصاديّة العسكريّة التابعة لقوة دفاع البحرين لإدارة مجمّع وادي السيل في منطقة الرفاع الغربي. وبموجب الاتفاقية ستتولى شركة أمانة مسؤولية جميع مهام إدارة العقارات بالمجمّع، بما في ذلك التأجير والتحصيل وإدارة المرافق والتسويق، وذلك بهدف طرح خدمات ومفاهيم جديدة لخدمة المنطقة بشكل أفضل.

يمتد المجمّع على مساحة 14 ألف متر مربع ويضم مجموعة من المطاعم ومتاجر الأزياء والموضة والتجزئة واللياقة والترفيه والخدمات. كما يتميّز بعدد من كبار المستأجرين مثل كارفور وشركة سينيكو وبتلكو وستاربكس وباث أند بودي ووركس.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لشركة أمانة السيد وليد عادل علي: «تسعى شركة أمانة إلى دعم عملائها لتطوير عقاراتهم والارتقاء بها باستمرار من أجل زيادة الإيرادات. ومن خلال التواصل المستمر مع عملائنا والمعرفة بمعطيات السوق، سنعمل على تعزيز الاستدامة الماليّة لمجمّع وادي السيل وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من المستأجرين من خلال طرح خدمات جديدة ومفاهيم مبتكرة، ليصبح المجمّع بذلك وجهة أكثر جاذبية للزائرين والسكان في المناطق المحيطة به.»

ومن جانبه قال العميد الركن بحري سمير شويطر مدير المؤسسة الاستهلاكيّة والاقتصاديّة العسكريّة: «نتطلع إلى إدارة شركة أمانة لمجمّع وادي السيل وذلك بفضل ما تمتلكه من خبرات في هذا المجال وفريق عمل محترف في إدارة العقارات، ما سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجيّة وتنمية الإيرادات وزيادة الإقبال على المجمّع. ويشكّل مجمّع وادي السيل وجهة بارزة بالفعل في المنطقة المحيطة بفضل أجوائه الراقية وعروض التسوّق والترفيه والمطاعم المتنوعة.»

هذا وتشمل خدمات شركة أمانة حلول إدارة العقارات والمرافق والأصول. إذ تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تتضمن تأجير العقارات والتسويق والتحصيل وإدارة العقارات وتنشيط الأراضي وخطط التجديد وغير ذلك الكثير. كما تشمل محفظتها متعددة القطاعات عددًا من المشاريع الكبرى مثل بلاج الجزائر ومشروع واجهة سعادة البحريّة وعددًا من مراكز البيع بالتجزئة والمستودعات الصناعية.