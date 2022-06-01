اخبار الخليج – بدء تسجيل المشاركين في فعاليات المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية: حريصون على الاستمرار في التميّز بتقديم الخدمات تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

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