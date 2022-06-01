بعد ارتفاعه أمس.. خام برنت يتراجع إلى 115.60 دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال أسعار النفط تتأثر بالمتغيرات الدولية، فبعد القفزة الكبيرة التي حققتها، أمس، عقب اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام، عادت الأسعار مرة أخرى إلى التراجع.
وتعود أسباب التراجع إلى أن بعض أعضاء أوبك يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإنتاج، وفق تقرير لـ”وول ستريت جورنال”.
وتراجعت عقود خام تكساس، عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء، بنحو 0.4% أو 40 سنتاً مسجلة 114.67 دولار للبرميل بعدما وصلت لـ 119.98 دولار للبرميل خلال جلسة التداول.
أما بالنسبة لعقود خام برنت تسليم أغسطس فقد تراجعت بنحو دولارين أو 1.7% لتسجل عند التسوية 115.60 دولار للبرميل بعد أن صعدت إلى 120.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت عقود تسليم يوليو، التي انقضى تداولها اليوم، 1.17 دولار أو 1% إلى 122.84 دولار للبرميل.
وعلى الرغم من تحوّل الخامين القياسيين للهبوط في نهاية الجلسة إلا أنهما سجلا مكاسب لسادس شهر على التوالي.
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