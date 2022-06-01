وظائف شاغرة بشركة «أرامكو» للتكرير والبتروكيماويات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توافر وظائف إدارية وقانونية وهندسية وتقنية لذوي الخبرة.

وتشمل الوظائف الشاغرة الآتي:

1- مُحلل أول الأمن السيبراني بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص “علوم الحاسب، أمن المعلومات، الأمن السيبراني”، و خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وللتقديم (اضغط هنا )

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2- أخصائي قانوني بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي تخطيط القوى العاملة بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء”، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

4- مهندس سلامة العمليات بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية)، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

5- محاسب تكاليف بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

6- أخصائي عقود بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

7- مُستشار الأداء بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

وللتقديم عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/jobs/view/3083571313