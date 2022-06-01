رسميًّا.. الانتهاء من تخصيص مواقع مخيمات حجاج الداخل بمنى

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت وزارة الحج والعمرة مساء أمس، الثلاثاء، من تخصيص مواقع شركات ومؤسسات حجاج الداخل في مشعر منى لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني.
وقد تم البدء بتخصيص المواقع في الأبراج أولًا ثم المواقع المستقلة، والمواقع المشتركة بين عدد من الشركات، وبدأت أعمال التخصيص من الساعة السابعة مساء وحتى ساعات الفجر الأولى.
وكلّفت الوزارة المجلسَ التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بأن يتولى العديد من المهام التي تنعكس على تطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل وضمان الخدمة المناسبة للحجاج من المواطنين والمقيمين.
وعن مراحل التسجيل، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: إن مراحل التسجيل ستتم خلال 10 أيام، تبدأ بالتقديم ثم الفرز وأخيرًا إعلان النتائج؛ مؤكدًا أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل دائمًا ما تواكب التطوير، وستواصل تميزها في هذا الموسم بإذن الله، وأنه تم تجديد التصاريح لمعظم الشركات.
وفي ختام كلمته نوّه بأنه سيصدر في الأيام القريبة القادمة دليل إرشادي يشتمل على الإرشادات والتوجيهات المطلوبة.
من جانبه أكد رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد سعيد الجهني، جاهزية جميع شركات قطاع حجاج الداخل البالغ عددها نحو 184 شركة، لخدمة حجاج الداخل في هذا الموسم، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وبذل أقصى الجهود وحشد جميع الطاقات البشرية، وتسخير كل الإمكانات المادية والتقنية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الحج، ولترجمة أهداف “برنامج خدمة ضيوف الرحمن” الذي تتضمنه رؤية المملكة 2030 الطموحة؛ وذلك لما تملكه هذه الشركات من كوادر مؤهلة، وخبرات ميدانية عريضة مكتسبة، وممارسات طويلة في هذا المجال.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. الانتهاء من تخصيص مواقع مخيمات حجاج الداخل بمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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