رسميًّا.. الانتهاء من تخصيص مواقع مخيمات حجاج الداخل بمنى

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت وزارة الحج والعمرة مساء أمس، الثلاثاء، من تخصيص مواقع شركات ومؤسسات حجاج الداخل في مشعر منى لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني.

وقد تم البدء بتخصيص المواقع في الأبراج أولًا ثم المواقع المستقلة، والمواقع المشتركة بين عدد من الشركات، وبدأت أعمال التخصيص من الساعة السابعة مساء وحتى ساعات الفجر الأولى.

وكلّفت الوزارة المجلسَ التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بأن يتولى العديد من المهام التي تنعكس على تطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل وضمان الخدمة المناسبة للحجاج من المواطنين والمقيمين.

وعن مراحل التسجيل، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: إن مراحل التسجيل ستتم خلال 10 أيام، تبدأ بالتقديم ثم الفرز وأخيرًا إعلان النتائج؛ مؤكدًا أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل دائمًا ما تواكب التطوير، وستواصل تميزها في هذا الموسم بإذن الله، وأنه تم تجديد التصاريح لمعظم الشركات.

وفي ختام كلمته نوّه بأنه سيصدر في الأيام القريبة القادمة دليل إرشادي يشتمل على الإرشادات والتوجيهات المطلوبة.