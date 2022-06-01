قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية والسعودية من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا، اليوم (الأربعاء) حيز التفيذ، وذلك تفعيلاً لمبادرة المملكتين لتعزيز العلاقات الثنائية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت في وقت سابق، أنه بإمكان المواطنين، بداية من شهر يونيو ، التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق إلى سفارة لندن.

وقال سفير لندن لدى الرياض نيل كرومبتون معلناً إعفاء مواطني السعودية من التأشيرة: «النظام بسيط وسريع وغير مكلف، هذا يمثل تحسيناً مهماً ويتناسب مع رغبة الحكومتين البريطانية والسعودية في تحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصا بين الشعبين، أنا سعيد جداً، أهلا وسهلا بكم في بريطانيا»،. وللتقديم على إعفاء «EVW»

ووفقا للموقع الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية فإنه يجب إصدار فيزا «EVW» لكل شخص راغب بالسفر بمن في ذلك الأطفال، أما إذا كان المتقدم شخصاً آخر ينوب عنه، فيجب عليه إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به إضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك.