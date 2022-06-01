محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
شرعت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية، بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم أمس،بتنفيذ مشروعها التعليمي “طموحي” لإقامة برنامج دروس التقوية الدراسية للطالبات من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية مجاناً.
وأوضحت الجمعية، أن المشروع الذي يستمر شهر يهتم بتحسين المستوى الدراسي ورفع تحصيل المتفوقات وتحقيقا لأهداف التعليمية والتربوية ورفع مستوى التحصيل، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، والتغلب على صعوبات التحصيل الدراسي من خلال التعرف على طرق تدريس مختلفة تراعي الفروق الفردية والاحتياجات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر “طموحي” مشروع تعليمي لتحسين ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات من “أُسر جمعية طلعة التمياط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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