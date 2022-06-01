استمرار العوالق الترابية على الخرخير وشرورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار العوالق الترابية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة صباحاً.

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