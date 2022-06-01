تعليم ينبع يختتم مبادرة “مفردات الإشارة في منهج المهارات الحياتية والأسرية”

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم تعليم ينبع أمس أعمال مبادرة “مفردات الإشارة في منهج المهارات الحياتية والأسرية” في مرحلتها الثانية، والتي نفذها قسم التربية الخاصة (بنات)، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي .

وأقيمت المبادرة التي نُفذت على مدى يومين، في مركز التدريب التربوي بينبع مستهدفةً مشرفات ومعلمات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس تعليم المحافظة، وعبر برنامج التيمز للطالبات في الفترة المسائية .

حيث تهدف المبادرة التي نظمها القسم ضمن سلسلة البرامج التدريبية المخصصة لفئة ذوي الإعاقة بتعليم المحافظة، إلى إتقان المعلمات والطالبات للإشارات الواردة في منهج المهارات الحياتية والأسرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وإكساب المتدربات لغة الإشارة وتسهيل تواصلهم مع الطالبات الصم، وتسهيل دمج الطالبات الصم مع زميلاتهن في الصف، وتطوير العلاقات الاجتماعية والمعرفية.

يذكر أن البرنامج تنوعت فيه الأساليب التدريبية وورش العمل المختلفة والتطبيقات الفردية للمتدربات بالإضافة إلى تنوع وسائل التدريب، وفي ختام البرنامج تمَ منح المتدربات شهادات حضور .