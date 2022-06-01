رفع 230 متراً مكعباً من التشوهات البصرية في روضة هباس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية روضة هباس خلال شهر مايو الجاري 2022م، عدداً من مظاهرالتشوه البصري في الشوارع والأحياء، وذلك لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وشملت رفع 230 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة نحو 20 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، بالإضافة لـ 60 جولة رقابية شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية، أسفرت عن تحرير مخالفة لأحد المنشآت، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضاري.

وأكدت بلدية روضة هباس أن أعمال إعادة التأهيل وإصلاح التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها مستمرة، حيث تقفالفرق الميدانية على الأماكن التي يتم الإبلاغ عنها وتقيم الوضع ثم معالجة أي خلل في وقته.