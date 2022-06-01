جامعة طيبة تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلاب فرع الجامعة بمحافظة ينبع وبدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

رعى مساء أمس معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلاب جامعة طيبة بمحافظة ينبع وبدر للعام الجامعي 1443هـ، والبالغ عددهم 2461 طالب وطالبة من مختلف التخصصات, وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستهلت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم القران الكريم بعد ذلك مسيرة الخريجين، بعدها ألقى الخريج خالد المزيني، كلمة نيابة عن زملائه الخريجين أعرب فيها عن امتنانهم لمعالي مدير الجامعة لرعايته حفل تخرجهم ، التي أدخلت السرور على قلوبهم، كما قدم شكره للجامعة إدارة وأساتذة على ما بذلوه من جهد في سبيل بلوغ هذه الغاية النبيلة، والذي سيكون بداية مرحلة جديدة من العطاء والبذل لخدمة الدين وهذا الوطن ، كما قدم الشكر لأولياء أمور الخريجين وأمهاتهم، في دعمهم خلال مسيرتهم الدراسية المليئة بالجهد والكفاح، كما حث زملاءه الخريجين على أن يكونوا مسؤولين عن هذه الأمانة، وأن يحملوا رسالتهم، ويكونوا فخراً لوطنهم ويرفعون رأيته عالياً.

بعد ذلك القى نيابةً عن مدير عام فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور طلال بن هاشم نور، كلمة أكد من خلالها أن جامعة طيبة لازالت تواصل مسيرة العطاء والانجازات عاماً بعد عام فكانت وما تزال إنموذجا يقتدى به في كفاية مسيرتي التعليم والتعلم.

وأوضح أن رئيس الجامعة أطلق شعار الجامعة لهذا العام تحت عنوان ” نحو التميز 2022 ” التحول البرامجي الاكاديمي2 ، وذلك استمراراً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، فاستحدثت برامج اكاديمية متخصصة مطورة وفق معاير الجودة.

عقب ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني كلمة ” أكد فيها أن الجامعة حصلت على الحزمة الأولى من الاعتمادات البرامجية الاكاديمية المحلية والدولية فقد حصلت على 16 برنامجا دولياً ومحلياً وسيعقبها قريباً نفس العدد .

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وقدم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على دعمهم الدائم لجامعة طيبة لتكون الجامعة منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها.