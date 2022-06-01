محمد بن مسعود - الدمام - مقيم مصري يطلق صرخة مدوية اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي .. لن تصدق سبب صرخته ( فيديو )

وثق مقطع فيديو، ردة فعل مقيم مصري عندما رأى العاصفة الغبارية التي تشهدها الكويت مؤخراً. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأظهر الفيديو، صدمة المقيم المصري من غُبار الكويت، معقباً:”يا نهار أسود.. إحنا دخلنا النار ولا إيه”. وأوضح الفيديو، العاصفة الغبارية تحولت إلى اللون البرتقالي المشابه للنيران المشتعلة، الأمر الذي صدم الوافد المصري عندما شاهد المنظر.

كانت هذه تفاصيل خبر مقيم مصري يطلق صرخة مدوية اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي .. لن تصدق سبب صرخته ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.