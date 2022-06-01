محمد بن مسعود - الدمام - تهديدات أمير سعودي من الاسرة الحاكمة تخيف رهف القحطاني وتجبرها على ارتداء الحجاب ( صورة + فيديو )

وثق مقطع فيديو، أحدث ظهور لمشهورة سناب رهف القحطاني، وهي ترتدي الحجاب برفقة أهلها، بعد عودتها من رحلتها السياحية في جزر المالديف.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته رهف عبر حسابها على سناب شات، وهي تتجول بالسيارة مع عائلتها.

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وعلقت رهف قائلة: “بالحجاب كذا مع الأهل، قاعدين يدلعوني، تكلمي يا أمي الناس يحسبوني أتكلم مع نفسي”.

يذكر أن “رهف” وصديقتها “مروج الرحيلي” ذهبتا لقضاء عطلتهما في جزر المالديف ونشرتا العديد من الصور والفيديوهات أثناء استجمامهما هناك.

وكاان الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن فهد آل سعو، شن دهجوم صاعق ضد مشاهير السوشال ميديا بالمملكة، وذلك بعد ظهور الفاشينيستا ونجمة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، بملابس جرئية على شواطئ المالديف.

وقال الأمير خالد آل سـعـود في تغريدة عبر تويتر: “بات التصدي لـ #مشاهير_الفلس أمرًا واجبًا بل وحتميًا على الجميع قبل أي وقتٍ مضى ، بمُجرد فقط ” إلغاء مُتابعتهم ” سيُصبحون ” صفراً على الشمال ” ، لا قدر لهم ولا قيمة .. الأمر سهل وبسيط جداً ، فماذا ننتظر ؟!! “

وكتب في تغريدة أخرى “ينتقدون تصرفات #مشاهير_الفلس ، وفي ذات الوقت يُتابعون بحرصٍ شديد كُل صغيرةٍ وكبيرةٍ في تنقلاتهم .. أنتم – مع مزيد الأسف الشديد – من جعلتم لهم قدرًا ووزنًا وقيمةً ، وبالتالي أنتم مسؤولين عن ذلك ” القرف ” الذي نراه منهم ،،، “.