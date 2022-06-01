محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. “مختص” يكشف عن العدد الأمثل لساعات العمل للموظفين يومياً .. والمدة الأفضل للإجازة الأسبوعية

اقترح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، أن يحصل الموظف على يومين إجازة في الأسبوع وساعات عمله في اليوم لا تزيد عن 7 ساعات .

وقال العنزي، خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “كثير من الموظفين يسمعوني الآن ويدركون المدراء أنه يجلس يقضي 3 أو 4 ساعات قد تكون في اجتماعات ليس لها فائدة ثم يقولون الموظف يشتغل 12 ساعة”.

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وأردف: أيضا أطالب معالي وزير الموارد البشرية بتصحيح سن قوانين جديدة وسريعة تتعلق بساعات العمل وتنظيم الشفتات، لافتا إلى أنه يطالب بأن تكون ساعات العمل من 6 لـ 7 ساعات تشمل وقت الراحة وأن تكون الإجازة لمدة يومين.

وأشار إلى ضرورة تصحيح وسن تشريعات لسلوك الاتصال بين الموظفين ومدرائهم خارج وقت العمل إلا لحالات حددها النظام مثل الأعياد والميزانيات وغيرها.