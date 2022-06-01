محمد بن مسعود - الدمام - ناقد “مصري” يكشف حقيقة “ابن” الفنان الراحل سمير صبري .. ويحدد الأشخاص الذين أوصى لهم بثروته

كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي حقيقة إنجاب الفنان الراحل سمير صبري.

وقال طارق الشناوي، في تصريحات تلفزيونية: “في وصية الفنان سمير صبري المعلنة لم يذكر أن الميراث لأولاده أو ابنه، وقال إنه لأولاد أخته”.

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وتابع: “لو كان لديه فعلا ابن لكان ذكره في الوصية لأنه ابنه الوحيد، وهذا ما جعلني أقول إن سمير لم ينجب، أعتقد أنه تزوج لكنه لم ينجب، حتى لو سمير أعلن في البرامج عن ذلك، دي شطحة من الخيال”.

وأكد الشناوي على أن هذا الكلام هو توقعاته الخاصة، وأن ابن سمير صبري إذا كان موجودا بالفعل فمن الطبيعي أن يتحدث بعد وفاة والده، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الزواج حصل لكن مسألة وجود ابن للراحل مشكوك فيها.