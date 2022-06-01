توقعات الأرصاد.. عوالق ترابية تحجب الرؤية على الشرقية تستمر لعدة ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية، تستمر لعدة ساعات.
وتشمل الحالة الجوية استمرار العوالق الترابية والتي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.
الحالة الجوية على المنطقة الشرقية تشمل كل من “الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العبيلة، القطيف، بقيق، حرض، خريص، راس تنورة”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.
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