كارثة.. روسيا تقصف «خزان حمض النيتريك» بمصنع في سيفيرودونتسك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك، أن القوات الروسية قصفت خزانا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك.

ودعا غايداي سكان المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أيام، إلى البقاء في الملاجئ؛ وتجهيز أقنعة واقية للوجه مشرّبة بمحلول الصودا.

كما كشف غايداي أن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسياً للجيش الروسي.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحادث فقال: “إن استهداف روسيا منشأة كيميائية بضربة جوية هو ضرب من الجنون”.

من جانبها، أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو، إلى أنّ الخزان “انفجر” في منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.