اخبار الرياضه السعوديه رينارد يجهز الأخضر لودية كولومبيا

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الأولى أمام كولومبيا يوم (الأحد) القادم على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ويهدف المدرب رينارد للاستفادة من معسكر أليكانتي في إسبانيا في تجهيز الصقور الخضر لكأس العالم في قطر 2022.

وكانت بعثة الأخضر وصلت مساء أمس إلى مدينة أليكانتي الإسبانية التي ستحتض المعسكر حتى يوم الخميس التاسع من شهر يونيو الجاري وسط روح معنوية عالية من الجميع.

وعقد المدرب رينارد اجتماعا مع اللاعبين أمس، طالبهم ببذل الجهد المضاعف والعمل على تنفيذ برنامج المعسكر من أجل تحقيق الفائدة الفنية التي ستسهم في التحضير للمونديال القادم.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك، وبولندا.