وكانت بعثة الأخضر وصلت مساء أمس إلى مدينة أليكانتي الإسبانية التي ستحتض المعسكر حتى يوم الخميس التاسع من شهر يونيو الجاري وسط روح معنوية عالية من الجميع.
وعقد المدرب رينارد اجتماعا مع اللاعبين أمس، طالبهم ببذل الجهد المضاعف والعمل على تنفيذ برنامج المعسكر من أجل تحقيق الفائدة الفنية التي ستسهم في التحضير للمونديال القادم.
يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك، وبولندا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رينارد يجهز الأخضر لودية كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.