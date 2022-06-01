اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر الشاب» يواجه فرنسا في دولية تولون

إذ حرص المدرب صالح المحمدي على معالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء الأرجنتين الماضي، والتركيز على بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد النهج الفني والتشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الفرنسي.
وسيختتم الأخضر الشاب مبارياته أمام منتخب بنما (السبت) القادم في دور المجموعات.
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