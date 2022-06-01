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اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر الشاب» يواجه فرنسا في دولية تولون

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مدرب المنتخب السعودي تحت (20 عاماً) صالح المحمدي، تحضيراته الفنية لمباراة فرنسا اليوم (الأربعاء) ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية «تولون»، التي تأتي ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت (20 عاماً) 2023 في أوزبكستان.

إذ حرص المدرب صالح المحمدي على معالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء الأرجنتين الماضي، والتركيز على بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد النهج الفني والتشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الفرنسي.

وسيختتم الأخضر الشاب مبارياته أمام منتخب بنما (السبت) القادم في دور المجموعات.

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MO Nasa

MO Nasa

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