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اخبار الرياضه السعوديه الشهري يعتمد تشكيلة مواجهة طاجيكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - يضع مدرب المنتخب السعودي تحت (23 عاماً) الكابتن سعد الشهري لمساته على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الافتتاحية أمام منتخب طاجيكستان بعد غد (الجمعة)، ضمن منافسات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، إذ سيجري مناورة كروية سيركز من خلالها على الأسلوب الفني المناسب واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء طاجيكستان.

وكان الأخضر الأولمبي أجرى أول تدريباته أمس عقب وصوله للعاصمة الأوزبكية طشقند، وحرص المدرب سعد الشهري على أداء اللاعبين تمارين لياقية وفنية متنوعة.

يذكر أن منتخبنا الوطني يتواجد في المجموعة الرابعة في كأس الأمم الآسيوية تحت (23 عاما) التي تضم منتخبات طاجيكستان، واليابان، والإمارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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