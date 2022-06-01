اخبار الرياضه السعوديه الشهري يعتمد تشكيلة مواجهة طاجيكستان

وكان الأخضر الأولمبي أجرى أول تدريباته أمس عقب وصوله للعاصمة الأوزبكية طشقند، وحرص المدرب سعد الشهري على أداء اللاعبين تمارين لياقية وفنية متنوعة.
يذكر أن منتخبنا الوطني يتواجد في المجموعة الرابعة في كأس الأمم الآسيوية تحت (23 عاما) التي تضم منتخبات طاجيكستان، واليابان، والإمارات.
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