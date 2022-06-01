شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء، أمس الأول، اجتماعها الأول للانطلاق الرسمي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع د. سمير الطبيب، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء م. الركن محمد البلوي، ومشاركة المتخصصين من الجهات ذات العلاقة. وأعلن خلال الاجتماع الانطلاق الرسمي لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء.