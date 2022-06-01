شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 400 طالب وطالبة ببرنامج الإعداد لنخبة الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات، بعد رحلة تنافس خاضها الآلاف من طلبة الصف الأول الثانوي، وكشفت المؤسسة عن قبول 400 طالب وطالبة بعد مجموعة من الإجراءات، بدأت بتعبئة نموذج التقديم وانتهت بالمقابلة الشخصية، وذلك من أجل ضمان حصول الطلبة الأكثر جدارة على فرصة الإعداد للقبول والدراسة في نخبة جامعات العالم.

ويأتي البرنامج الذي يمتد لعامين ونصف العام بمهمة واضحة، تتمثل في إعداد طلبة المرحلة الثانوية الطموحين وذوي الأداء العالي، للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم، في حين يقدم هذا الجهد من خلال العمل على 4 محاور، هي: التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية، التدريب على اختبارات القبول المعيارية، استشارات توجيهية فردية بشكل شهري، وتقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات. ويكمن عمل «مسك» في تمكين الطلبة من مختلف الجوانب العملية والمهارية في سبيل تأهيلهم للقبول في أفضل جامعات العالم.