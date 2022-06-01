شكرا لقرائتكم خبر عن تميز جامعة الإمام عبدالرحمن في برامج كفاءة الإنفاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل درجة التميز في تحقيق مبادرات كفاءة الإنفاق، للمشروعات الحكومية.

وذكر رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، أن الجامعة تسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، للمشاريع الحكومية والمبادرات التي تحقق التوازن المالي، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن لها الاستدامة واستمراريتها للأجيال المقبلة في هذا الصرح العلمي.

وأضاف إن فريق كفاءة الإنفاق مستمر في تحقيق المزيد من المراكز وجوائز التميز لجميع البرامج التي تقرها هيئة كفاءة الإنفاق للمشروعات الحكومية،؛ بهدف تحقيق الرؤى والتطلعات.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. عبدالواحد المزروع، إن هذا التميز يؤكد حرص الجامعة على زيادة ورفع الوعي في كفاءة الإنفاق، والعمل بخط متوازٍ مع الهيئة، مشيرًا إلى تحقيق الجامعة التميز في التوجه الإستراتيجي لمرتين متتاليتين، إضافة إلى التميز في ركيزة القيادة الفاعلة، وخدمات تقنية المعلومات.

وأضاف إن ما تحقق يأتي ضمن رؤية الجامعة للوصول إلى الريادة والتميز محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.