شكرا لقرائتكم خبر عن المحطة الثانية بعد 60 يوما.. افتتاح أولى مراحل تصريف المياه بـ«ضاحية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الأولى من محطة ضخ تصريف مياه الأمطار بطاقة استيعابية 23500 متر3 بالساعة، بالحي الثاني، وأجزاء من الحيين الخامس والسادس، في ضاحية الملك فهد بالدمام، فيما كشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، عن دخول محطة تصريف مياه ضاحية البيضاء للخدمة بعد شهرين، بعد أن ظهرت النتائج الإيجابية في تخفيض نسبة المياه الجوفية، إضافة إلى طرح مشاريع إضافية، من خلال تنفيذ مجموعة أخرى من شبكات تصريف الأمطار، تزامنا مع أعمال سفلتة بعض الطرق للأحياء المكتملة بالضاحية.

البنية التحتية

وشملت المرحلة الأولى إنشاء خطوط طرد بطول 28 كم، وشبكات انحدار بطول 36 كم، ضمن مشروعات تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام، التي دشنها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونفذتها أمانة المنطقة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

شبكة الطرق

وذكرت الأمانة أن المشاريع التنموية تضمنت شبكة الطرق وأنسنتها، وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام، مشيرة إلى أن مشاريع رفع كفاءة شبكة الطرق وتخفيف الاختناقات المرورية، شملت ربط طريق المؤسس الملك عبدالعزيز بالدمام، بطريق الدمام - الجبيل السريع، بطول 1.6 كم، وعرض 40 مترا، ليصبح أحد المداخل المحورية الجديدة للمدينة من الجهة الشمالية، رابطا طريق الأمير محمد بن فهد وصولا إلى شارع الخليفة عمر بن الخطاب «رضي الله عنه»، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات للمركبات القادمة من وإلى أحياء وسط وشمال الدمام، بمساحات خضراء بلغت 5000 م2.

تطوير الشوارعوأوضحت الأمانة أنها نفذت عددا من مشاريعها لأنسنة المدن ومعالجة التشوه البصري، أبرزها تأهيل الشارع الحادي عشر بالدمام وتقاطعه مع طريق الخليج، وحتى تقاطعه مع شارع الملك عبدالعزيز، بطول 1040 مترا، وعرض 30 مترا، وسلفتته بمساحة 17 ألف متر2، بالإضافة إلى عمل مسارين للسيارات تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار، وتم تزويد الشارع بمواقف للسيارات وأرصفة للمشاة من بلاط الجرانيت، بمساحة إجمالية تصل إلى 6 آلاف متر2، مزينة بأحواض للزراعة على طول الشوارع، وتمت زراعة 146 شجرة لتوفير الظل لمرتادي هذا الشارع، مع تركيب 80 كرسيا خشبيا بجوارها، وزراعة مغطيات تربة وزهور موسمية ذات ألوان جذابة على مساحة 4 آلاف متر2، ذات إضاءة، كما استخدمت 128 عمود إنارة تجميلية بارتفاع 5 أمتار.

ربط طريق الملك عبدالعزيز بـ «الدمام - الجبيل»

تأهيل الشارع الحادي عشر وتقاطعه مع «الخليج»

6 آلاف متر جرانيت للمشاة و128 عمود إنارة تجميلية