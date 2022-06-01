شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة وتحرير 9 مخالفات للمشاغل النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الرقابة النسائية ببلدية وسط الدمام، خلال الأسبوع الماضي، 92 زيارة على المولات والمشاغل النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، نتج عنها رصد 9 مخالفات، وإغلاق منشأة لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

وقالت البلدية إنها باشرت عددا من البلاغات الواردة إليها خلال تلك الفترة نفسها، ونفذت 17 زيارة، إضافة إلى توجيه 19 إنذارا لمنشآت متنوعة، فيما تمكنت من معالجة وإغلاق 45 بلاغا.

وأضافت أنه جرى رفع 5705 أطنان نفايات، و8582 م3 أنقاضا، مشيرة إلى استمرار العمل لتحقيق جودة الحياة، وإزالة كل مسببات التلوث البصري.