شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يوجه بمتابعة المشاريع التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، اجتماع المجلس المحلي، أمس، والذي استعرض أبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، وخدمات واحتياجات المخططات السكنية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد، على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر، وتوفير كافة الخدمات للمخططات السكنية وفق الخطط والاعتمادات، إنفاذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسموه نائبه، «يحفظهما الله».

كما شمل الاجتماع متابعة مديري الدوائر الحكومية، من حيث جودة الأداء وتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ، إضافة إلى توجيه رؤساء وأعضاء اللجان على مواصلة الجهود لمتابعة وتطوير المشروعات التنموية، وتحديد احتياجات وأولويات المحافظة، واتخذ المجلس بعد ذلك التوصيات اللازمة بهذا الشأن.