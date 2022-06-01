شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 120 كجم أغذية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 120 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، بسبب سوء الحفظ، مع استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك ضمن جولاتها الميدانية على عدد من المنشآت، حفاظا على صحة المستهلكين.

على جانب آخر، رصدت البلدية مركبة من نوع قلاب؛ لعدم تقيدها بوسائل السلامة، ومركبة من نوع خلاط، يفرغ سائقها المتبقي من الخرسانة في المناطق الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.