شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحواجز الخرسانية من «راكة الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، العمل بالحملة الشاملة بحي الراكة الشمالية، والتي تشمل إزالة كافة الملوثات البصرية، والمخالفات والتعديات، ورفع الأنقاض، وإزالة الحواجز الخرسانية، وتنظيف الأراضي الفضاء.

على جانب آخر، أتلفت البلدية 200 كيلو جرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها في مستودع مخالف، يفتقر إلى كافة الاشتراطات الصحية بحي الراكة، وتم إغلاق الموقع واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية على محطات الوقود؛ للتأكد من تشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية، ومطابقتها لاشتراطات شاشة عرض الأسعار الإلكترونية الصادرة من الوزارة.

كانت البلدية قد رصدت 13 مخالفة على المباني تحت الإنشاء في عدد من أحياء الخبر، تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.