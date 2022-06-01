شكرا لقرائتكم خبر عن تمشيط شاطئ «نصف القمر» وحجز 155 دراجة برية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة النظافة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها اليومية في تسوية وتمشيط شاطئ نصف القمر من الحجارة والمخلفات، إضافةً إلى حجز 155 دراجة برية، ضمن جولاتها على مواقع التأجير، بالتعاون مع شرطة الظهران، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

على جانب آخر، رصدت البلدية مركبة من نوع قلاب؛ لعدم تقيدها بوسائل السلامة، ومركبة من نوع خلاط، يفرغ سائقها المتبقي من الخرسانة في المناطق الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».