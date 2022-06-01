شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر أسبوعا.. خدمات «مدنية» في متنزه الملك عبدالله البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء في متنزه الملك عبدالله البيئي بالمنطقة الشرقية لمدة أسبوع، وذلك ضمن الخدمات في 31 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف عنها، وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

وكانت الوحدات المتنقلة قد قدمت خدماتها في منطقة مكة المكرمة، للنساء في مركز سديرة بمحافظة الطائف لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، وفي مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.