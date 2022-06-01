شكرا لقرائتكم خبر عن معدات وآليات لتطهير ألعاب الأطفال وأرصفة الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت فرق بلدية الجبيل، نظافة الأرصفة والممرات، استمرارًا لنهج تنفيذ وتطوير حملات النظافة، مع الحرص على غسيل الجلسات وكافة المجسمات الترفيهية، إلى جانب ألعاب الأطفال بالحدائق العامة وتعقيمها، وتعقيم الحاويات والبراميل.

وتعمل الفرق الميدانية، المزودة بمعدات وآليات، على متابعة أعمال الكنس الآلي واليدوي، مع التقاط النفايات المُبعثرة، وأعمال نظافة الأراضي الفضاء، مع استكمال مهام أخرى تندرج ضمن حملات النظافة التي تنفّذها، حيث أزالت كميات من المخلفات والأنقاض.

واستكملت البلدية أعمال طلاء وصبغ الأرصفة في مداخل المحافظة والعديد من الطرق؛ بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة، ووضع الأسفلت المبشور على جانب طريق الملك عبد العزيز، وذلك ضمن حملاتها المستمرة في تحسين المشهد الحضري للمحافظة.

وباشرت الفرق الميدانية مهامها بنقل العديد من الحواجز في طريق الملك فهد، بالقرب من برج الطوية، وتابعت مهامها في أعمال المكافحة والتطوير؛ سعيًا منها لتحسين المظهر العام في المُحافظة.