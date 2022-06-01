شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق إلكتروني لتوفير احتياجات «مصابي التصلب» والان نبدء بالتفاصيل
وثمنت رئيس مجلس الجمعية د. فاطمة الزهراني، رعاية أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظ الخبر للحفل، مؤكدة استمرار الجمعية على نهجها ورسالتها السامية، وتنفيذ البرامج النوعية التي تنعكس على مصابي التصلب بالفائدة المرجوة، والخدمات الطبية اللائقة.
فيما ذكرت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. فوزية الشمراني، أن التطبيق يُعنى بتوفير احتياج المصاب من أدوية وخدمات طبية، ويسهم في تمكين مستفيدي الجمعية وغيرهم بالتواصل مع الجمعية والاستفادة من الخدمات المقدمة، الذي تتوافر فيه جميع الخدمات التي يحتاج إليها المصاب من أدوية وخلافه.
وشهد الحفل توقيع شراكة بين «أرفى» وجمعية «همم» لأسر ذوي الإعاقة، تُعنى بتقديم الخدمات للمصابين وذويهم، والعمل المشترك الذي يخدم مستفيدي الجمعيتين، وتم منح عضوية شرفية لكل من عبدالعزيز بن علي التركي، وأبناء عبدالعزيز الأنصاري؛ تقديرا لجهودهم ومساهماتهم في تأسيس «أرفى».