شكرا لقرائتكم خبر عن .. وفعالية تعريفية بـ «التصلب اللويحي المتعدد» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى، فعالية «اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد»، التي يقيمها قسم الباطنية «وحدة الأعصاب»، بمستشفى القطيف المركزي، بالتعاون مع قسم التثقيف بأحد المجمعات التجارية، والتي تستمر حتى اليوم الأربعاء، وأكد المنظمون أن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو تعريف أفراد المجتمع بهذا المرض والعلاجات المستخدمة له.

على جانب آخر، أعلن مستشفى القطيف المركزي، حصوله على اعتماد جائزة «ديزي» الدولية؛ لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، بالتعاون مع مجمع دار الصحة الطبي بالدمام، واحتفلت إدارة شؤون التمريض بحصول إحدى الممرضات على هذه الجائزة، التي تُمنح تقديرا للمهارة المهنية، والعمل البطولي والاستثنائي، الذي يقدمه الكادر التمريضي للمرضى وعائلاتهم.