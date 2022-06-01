شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة عبير بنت فيصل تستقبل الفائزين في «آيسف 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «أبصر»، أمس، طلاب وطالبات المنطقة الشرقية المُشاركين بمنتخب المملكة والفائزين بعدة جوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022»، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور مدير التعليم بالمنطقة د. سامي العتيبي. وهنأت الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز والميداليات البالغ عددها 22 جائزة عالمية، وجميع الطلبة المُشاركين الذين مثلوا المملكة في المحفل الدولي خير تمثيل، والذي يأتي ضمن دعم القيادة الحكيمة -يحفظها الله- للموهوبين بالمملكة، وحثتهم على مواصلة إنجازاتهم وإبداعاتهم.

يذكر أن «آيسف 2022»، هو معرض علمي عالمي أقيم في ولاية جورجيا الأمريكية في الفترة من 7 إلى 13 مايو، ويُعدّ من أكبر المعارض العلمية الدولية، التي تقام سنويًا، بمشاركة عدد كبير من المبتكرين للمنافسة في مجال الأبحاث العلمية لمرحلة ما قبل الدراسة الجامعية، إذ يستقبل المعرض ما يقرب من 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة حول العالم.