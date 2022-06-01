شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ركنا تثقيفيا ترفع نسبة «التبرع بالأعضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهمت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار»، في رفع نسبة الإقبال المجتمعي للتبرع بالأعضاء في الحياة وبعد الوفاة، عبر تنفيذ أكثر من 17 ركنا تثقيفيا مجتمعيا، وإقامة 10 مواقع حيوية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى زيارتها 12 مستشفى بالمنطقة.

وتمكنت الجمعية خلال تلك المعارض والملتقيات التي شاركت بها خلال الفترة الماضية، من دعم الثقافة الصحية للمجتمع السعودي، ومكافحة القصور العضوي، إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه لمرضى القصور العضوي، من خلال بناء الشراكات الإستراتيجية لتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وعززت الجمعية مفهوم التبرع بالدم، للوصول إلى المستهدف 100 % تبرعا طوعيا بالدم، تحت إشراف وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وفعّلت دور المتطوعين عبر طرح الفرص التطوعية للمشاركة في مختلف الأنشطة.

وأكدت المدير التنفيذي لجمعية «إيثار»، وعد شراحيلي، أن الجمعية تسعى عبر برامجها كافة إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء للمجتمع، عن طريق الحملات التثقيفية، وتقديم المحاضرات والمؤتمرات التثقيفية والصحية من ذوي الاختصاص، وتنظيم حملات التبرع بالدم لسد احتياج بنوك الدم في المنطقة، وخلال الفترات الموسمية، فضلا عن تقديم خدمات عينية لمرضى الفشل العضوي لغير القادرين، وتوفير المستلزمات الطبية لذوي الدخل المحدود.