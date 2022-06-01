شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: أحساء الخير بيوتها عامرة.. وولاة الأمر جعلوا لها مكانا في القلب والعين والان نبدء بالتفاصيل

نحتفل برجل أمضى 25 عاما من عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه

كان على قدر المسؤولية وعمل على خدمة المواطنين

كلي ثقة بأن علاقته بالأحساء وأهلها لن تنقطع

الأحساء من أهم محافظات المنطقة وكل ما فيها يدعو للمحبة

محافظ الأحساء السابق:

وجدت في المحافظة واحة من التعايش والسلام

أشكر الجميع على ما لقيته من تعاون ومساندة

دعم أمير الشرقية كان له أثر بالغ فيما تحقق من إنجازات

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، مساء الإثنين، صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء سابقا، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، وجمع من أهالي الأحساء، وأعيان المنطقة.

حسن العمل

وفي بداية الحفل رحَّب سموه بالحضور، وقدَّم الشكر لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، على ما قدمه من جهود خلال فترة تكليفه محافظًا للأحساء، وقال سموه: «في هذه الليلة نحتفل برجل أمضى 25 عامًا من عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه، في محافظة تُعد إحدى المحافظات المهمة في وطننا العزيز، وهي من أهم المحافظات في المنطقة الشرقية، وكان على قدر المسؤولية، ويشهد له كل مَن عمل معه، فقد وجدت فيه حسن العمل وحسن التعامل، وهذا ما عهدناه ممن يضع الله نصب عينيه وخدمة الوطن أمانة، ويسعى جاهدًا لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق ما يتطلعون إليه من خدمة للمواطنين وتلمّس حاجاتهم، وهذا ديدن الأمير بدر طوال الـ25 عامًا التي كلف فيها محافظًا للأحساء، فله منا الشكر والتقدير والثناء، وسيبقى اسمه دائما موجودًا مع كل من عمل معه في هذه الفترة، سواء من الموظفين الحكوميين أو من أبناء الأحساء الأعزاء».

بيوت ومجالس

وأضاف سموه: «أهل الأحساء.. أهل الوفاء.. وأهل الكرم، الأحساء أحساء الخير بيوتها عامرة، مجالسها مفتوحة، أهلها كرماء، رجالها أفاضل، سيداتها كريمات، كل ما فيها يدعو للمحبة، والحمد لله الذي وفّق سمو الأمير بدر لخدمة هذه المحافظة الغالية، وأنا كلي ثقة بأن علاقته بالأحساء وأهلها لن تنقطع».

ثقة كريمة

وتابع سموه: «يسرُّني أن أهنئ سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بهذه الثقة الكريمة، وأسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأوصيه بأن يضع الأحساء أمام عينيه بكل ما فيها من مقومات، وبكل ما فيها من خيرات ظاهرة وباطنة، وأن ينظر إلى أهل الأحساء بنفس النظرة التي ينظر لها ولاة أمرنا الذين جعلوا للأحساء مكانًا في القلب والعين».

حفظ الوطن

وختم سموه: «أقدِّم الشكر لسمو الأمير بدر باسمي وباسم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ونيابة عن أهالي الأحساء، ونسأل الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ويحفظ هذا الوطن ويديم عليه نِعمه».

دعم ومساندة

من ناحيته، ألقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي كلمة شكر فيها قيادة هذه البلاد على اهتمامهم بكل ما يخدم الوطن والمواطن.

كما قدَّم الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما لقيه من دعم ومساندة طيلة فترة تكليفه محافظًا للأحساء، كما قدَّم الشكر لأهالي الأحساء جميعًا على كل ما قدموه لتنمية وتطوير المحافظة وتحقيق تطلعات القيادة.

تعايش وسلام

وقال: «ما أشبه الليلة بالبارحة، 25 عاما قضيتها في محافظة الأحساء، هذه المحافظة العريقة بأهلها والمليئة بالعلم بالأدب، وفي هذه الليلة التي أقف فيها في مقام الشكر والعرفان لأتقدم بالشكر لقيادتنا الحكيمة التي أولت كل الاهتمام والدعم للأحساء منذ عهد الملك عبدالعزيز إلى هذا العهد الزاهر، لقد وجدت في الأحساء واحة من التعايش والسلام، وإني في هذا الموقف الذي أعتز فيه بكل ما تحقق في تلك الفترة من منجزات، وهي نتيجة طبيعية لدعم الدولة - أيدها الله -، وأرجو من الله أن أكون قد قدمتُ ما أستطيع لهذه المحافظة الغالية، ويسرني أن أتقدم بالتهنئة لأخي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن عبدالعزيز محافظ الأحساء بهذه الثقة الكريمة، وأسال الله له العون والتوفيق والسداد».

أثر بالغ

وتابع سموه: «يسرني أن أشكر صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على هذا التكريم، والشكر لصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية على كل ما لقيته من دعم ومساندة، ويسرني أن أتقدم بالشكر لأهالي الأحساء وزملائي في جميع الجهات الحكومية في المحافظة على ما لقيته من تعاون ومساندة كان لهما الأثر البالغ في كل ما تحقق من إنجازات».

حضور اللقاء

حضر الحفل أصحاب السمو الأمراء، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء المنطقة.