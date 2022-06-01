شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«المنافسة»: أعدوا إستراتيجية وطنية لمكافحة الاحتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة، بإعداد إستراتيجية وطنية للمنافسة، تتكامل مع تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من جهة، والإستراتيجيات القطاعية المعتمدة من جهة أخرى، لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، واعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

ودعا المجلس خلال جلسته التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية، داعيا إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات.

واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/ 1443هـ، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، وصوت بالموافقة بعد ذلك على ما تضمنه التقرير، ودعا الهيئة إلى تطوير الآليات لدعم وتحفيز تشغيل مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الأبحاث وقياس أثرها بشكل سنوي في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الجامعية.

ودعا لتمكين الهيئة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل دراسة حجم المنشآت وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني بشكل دوري، وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات. كما دعا إلى دراسة تهدف لتحديد المجالات الاستثمارية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوظائف الممكن استهدافها في تلك المجالات وآليات الدعم المطلوبة، وذلك مع الجهات ذات العلاقة.

ومن جانب آخر، طالب المجلس، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتحول السريع والفعال إلى التعليم والتدريب الإلكتروني «عن بعد» في حالات الطوارئ والجوائح. كما طالب المركز بضبط وحوكمة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة من قبل الأفراد بصفة شخصية.

وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1442/ 1443هـ. وتضمن القرار مطالبة المركز بسرعة الانتهاء من إعداد خطته الإستراتيجية مع برنامج تنفيذي لها مرتبط بمبادرات وجدول زمني محدد، داعيا المركز إلى عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، والعمل على إعداد خطة لمعالجة توقع بعض المشاريع «منخفضة نسبة الإنجاز» المعتمدة لديه.

وفي قرار آخر، دعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى مواكبة التطور التقني وتطبيقه في أنشطتها وخدماتها، والعمل على التوزيع الإلكتروني لمطبوعاتها وكتبها، مطالبا الرئاسة بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها.

وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» لبناء مؤشرات أداء، لمتابعة التزام الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة «51 %» فأكثر، بمتطلبات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتطوير قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وإلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من «51 %» من رأس مالها بتطبيق تلك القائمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا.