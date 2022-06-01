شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بقاعدة بيانات وموسوعة رقمية لفتاوى الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا بيان صادر عن ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين»، للعمل على إنشاء مركز معلومات يُعنى بجمع الفتاوى المتعلقة بالحرمين الشريفين في قاعدة بيانات، مع العناية بترجمتها وتحويلها رقميًا لتعم بنفعها العالم الإسلامي، وإعداد موسوعة تكون معلمة للفتوى، ورقية ورقمية، ذات تشجير علمي، تراعي تنوع الأحوال واختلاف المذاهب.

دعم غير محدود

وثمن البيان الدعم غير المحدود الذي يجده الحرمان الشريفان وقاصدوهما ومنظومة الحج والعمرة والزيارة من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مؤكدين أهمية إبراز مكانة الفتوى ومنزلتها، والتزام المملكة منهج الوسطية والاعتدال في شتى المجالات، وتأكيد أهمية استثمار التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومواقع التواصل.

الذكاء الاصطناعي

وطالب البيان بتفعيل الجانب التوعوي بإعداد مقاطع مرئية؛ توضح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وتكون مترجمة بلغات متعددة تخاطب ضيوف الرحمن بلغاتهم، وإعداد أدلة إلكترونية ترشد ضيوف الرحمن وتوعيهم بأحكام المسائل التي تعرض لهم في محطات رحلتهم، وتتفاعل بنظام الذكاء الاصطناعي معهم بحسب المكان والتوقيت وخصائصه الديموغرافية.

توحيد الاجتهاد

وأكد أهمية توعية وتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن عمومًا بالأحكام المتعلقة بالخدمات التي يقدمونها، وما يطرأ عليها من أحوال، والالتزام بعدم السماح بأن يفتي أو يجيب السائلين عن المسائل الشرعية إلا المؤهل بالعلم الشرعي، الوسطي في منهجه، المعتدل في فكره، والإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية بالفتاوى المشهورة وتجنب الفتاوى الشاذة، وتوحيد الاجتهاد في المناسك ما أمكن.

أسلوب الخطاب

وحث البيان على مراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنب خطاب العنصرية والكراهية، وأن يراعي من يفتي ويجيب السائل إيضاح الفتوى وسهولة عرضها وفهم المستفتي لها؛ ومراعاةً لتعدد ثقافات المستفتين في الحرمين الشريفين ومذاهبهم، وتعزيز الشراكة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والجامعات العريقة؛ لبناء خطة استراتيجية للفتوى.

أوراق عمل

ودعا البيان إلى إقامة مثل هذه الندوة العلمية في المسجد النبوي الشريف، وإقامة مؤتمر علمي عالمي يزخر ببحوث وأوراق عمل، ضمن جلسات متعددة، تخدم الفتوى بالحرمين الشريفين، وتحمل فروعا في النوازل الشرعية، وتكوين فريق عمل مشترك من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ لجمع الشروط والضوابط التي ذكرت في هذه الندوة، وإخراجها في لائحة تنظيمية.

الكليات الشرعية

وطالب البيان بتخصيص مرشدات من عضوات هيئة التدريس بالكليات الشرعية بالجامعات بالمملكة؛ يقمن بمهمة التوجيه والإرشاد للسائلات بالحرمين الشريفين خدمةً للقاصدات في الفتاوى ولاسيما التي تخص المرأة، والاهتمام بالفتوى في مناهج التعليم، ومن ذلك: إدراج مادتين مستقلتين بمسمى: «أصول الإفتاء» «الأحكام والنوازل المتعلقة بالحرمين الشريفين»، تدرس ضمن مقررات الكليات الشرعية بالجامعات على أن تعكف لجنة متخصصة على وضع المنهج العلمي، واستقبال المبادرات النوعية للإسهام في خدمة الفتوى في الحرمين الشريفين، من خلال بريد إلكتروني.

معرض مصاحب

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رعى، أمس، ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين»، التي أقامتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمسجد الحرام. وفور وصوله افتتح المعرض المصاحب الذي يضم أجنحة تقدم إحصاءات عن أعداد المشايخ والفتاوى المقدمة في ‎الحرمين الشريفين والمخطوطات والكتب والإصدارات المتعلقة بالفتوى وأعمال التطويف والمطوفين وجهود هيئة ‎المسجد الحرام.

طرح رسائل علمية وإقامة كرسي بحثي للعناية بفقه الفتوى

تخصيص مرشدات من عضوات هيئة التدريس بالكليات الشرعية

تجنب خطاب العنصرية والكراهية ومراعاة ثقافات المستفتين