شكرا لقرائتكم خبر عن بفئة الزراعة الرقمية.. المملكة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًا جديدًا، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م، وذلك من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدمة عبر بوابة «نما».

وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.