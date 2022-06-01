شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مستعدون للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، لنظيره الروسي سيرجي لافروف، موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة مع أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

واستعرض وزير الخارجية مع الوزير لافروف، خلال استقباله أمس، في ديوان الوزارة بالرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير د. سعود الساطي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.

وكان وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، والوفد المرافق له، وصل إلى الرياض، أمس في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.