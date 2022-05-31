سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي بمدير عام مجمع سوناطراك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، اليوم، بالمدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة.

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