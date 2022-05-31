بعد إدراجه ضمن المؤثرات العقلية.. استشاري قلب يكشف عن أبرز الفئات التي تعالج بـ «الجابابنتين»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

علق الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، على قرار النيابة العامة بإدراج مستحضر “الجابابنتين” ضمن الجدول الثاني المؤثرات العقلية فئة (هـ) المراقبة محلياً.

وقال إن هذا خطوة جيدة لمنع إساءة استخدام الدواء الترفيهية، ولذلك أصبح مستحضر الجابابنتين لا يصرف إلا بوصفة controlled لمن يحتاجه من المرضى.

وبين أن هناك فئات كثيرة تحتاجه، مثل مرضى تأثر الأعصاب الطرفيه في السكري، وبعض مرضى الصرع، والآم الديسك الشديدة.