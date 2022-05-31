محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
علق الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، على قرار النيابة العامة بإدراج مستحضر “الجابابنتين” ضمن الجدول الثاني المؤثرات العقلية فئة (هـ) المراقبة محلياً.
وقال إن هذا خطوة جيدة لمنع إساءة استخدام الدواء الترفيهية، ولذلك أصبح مستحضر الجابابنتين لا يصرف إلا بوصفة controlled لمن يحتاجه من المرضى.
وبين أن هناك فئات كثيرة تحتاجه، مثل مرضى تأثر الأعصاب الطرفيه في السكري، وبعض مرضى الصرع، والآم الديسك الشديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إدراجه ضمن المؤثرات العقلية.. استشاري قلب يكشف عن أبرز الفئات التي تعالج بـ «الجابابنتين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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