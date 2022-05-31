اخبار الرياضه السعوديه وولفرهامبتون يودع مدافعه المغربي سايس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي رسميا اليوم الثلاثاء رحيل مدافعه الدولي المغربي رومان سايس، عن صفوف الفريق، بعد قرار عدم تجديد عقده.

وانضم سايس لصفوف وولفرهامبتون في صيف 2016، قادما من أنجيه الفرنسي، مقابل 4 ملايين يورو.

وأصدر وولفرهامبتون بيانا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” جاء فيه: «رجل لم يقدم أقل من 100% من مستواه بالقميص الذهبي والأسود، محارب على أرض الملعب وفنان خارجها».

وأضاف: «لكل شيء ساعدتنا في تحقيقه خلال السنوات الست الماضية، شكرا لك يا رومان».

وساهم قائد المنتخب المغربي في عودة وولفرهامبتون للبريميرليج عام 2018.

ووجه وولفرهامبتون الشكر إلى سايس، وتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية.

وينتهي تعاقد سايس مع وولفز في يونيو المقبل، علما بأنه تلقى عرضا من أهلي جدة السعودي للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.